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Подозреваемого снайпера в убийстве евромайдановца отпустили под домашний арест

Новости » Общество    05.06.2019 - 18:23
Подозреваемого снайпера в убийстве евромайдановца отпустили под домашний арест
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Суд отпустил из-под стражи снайпера Дмитрия Хмеля

Подозреваемому в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко 20 февраля 2014 на улице Институтской в Киеве, смягчили меру пресечения. Об этом сообщается на странице "Адвокатской совещательной группы" в Facebook.

Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи снайпера Дмитрия Хмеля, экс-бойца спецназа "Омега" Национальной гвардии.

"Сегодня в Апелляционном суде Киева судья Денис Масенко принял решение изменить меру пресечения Дмитрию Хмелю, снайперу спецподразделения "Омега", обвиняемому в убийстве героя Небесной сотни Александра Храпаченка, на домашний арест с ношением электронного браслета", - сказано в нем.

Апелляционную жалобу подали адвокаты защиты.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре силовики задержали снайпера, который подозревается в причастности к расстрелу участников Майдана 20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской. Установлено, что 20 февраля 2014 года командующий Внутренними войсками Станислав Шуляк направил на Институтскую группу снайперов "Омега". Снайперы были на территории клуба Кабинета министров.

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