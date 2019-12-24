Подозреваемого в убийстве евромайдановца снайпера отпустили из-под домашнего ареста

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Дмитрия Хмеля обязали сдать загранпаспорт и не отлучаться за пределы Киевской области

Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера, бывшего бойца спецназа "Омега" Внутренних войск Дмитрий Хмеля, подозреваемого в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко. Об этом говорится в материалах суда, передает РБК-Украина.

Согласно им, уголовное производство против Хмеля передано из управления спецрасследований в Государственное бюро расследований.

При этом с августа текущего года уголовное производство приостановлено, так как отправлен запрос в Швейцарию о предоставлении международно-правовой помощи и ожидается ответ.

С 3 ноября 20185 июня Хмель находится под стражей, а с 5 июня текущего года - под домашним арестом.

В конце ноября прокурор попросил суд отпустить подозреваемого в убийстве из-з под домашнего ареста, мотивировав это тем, что максимальный срок действия такой меры пресечения - 6 месяцев, и он истекает 5 декабря.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отпустил Хмеля под личное обязательство, обязав сдать загранпаспорта и не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения следствия.

Напомним, 5 июня Дмитрию Хмелю смягчили меру пресечения. Киевский апелляционный суд отпустил его из-под стражи.

Ранее РБК-Украина писало, что в ноябре 2018 года правоохранители задержали снайпера, который подозревается в причастности к расстрелу участников Майдана 20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской. Установлено, что 20 февраля 2014 года командующий Внутренними войсками Станислав Шуляк направил на Институтскую группу снайперов "Омега". Снайперы были на территории клуба Кабинета министров.