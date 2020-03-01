Подозрения на коронавирус у двух украинцев не подтвердились, - Минздрав

Предварительные результаты анализов на коронавирус двух заболевших украинцев, вернувшихся из Италии, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сообщается, что 28 февраля в Центр общественного здоровья Минздрава поступили два сообщения о подозрении на COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях люди вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания.

В ведомстве отметили, что предварительные результаты исследования материала, отобранного от заболевших, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Отмечается, что образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую-референс лабораторию.

Напомним, по состоянию на 29 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. По данным Минздрава, у людей, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах, второй раз возьмут забор анализов для исследования на присутствие коронавируса. Ни у одного человека в обсервации не выявлены признаки острых вирусных заболеваний.