Подозрение на коронавирус: В Минздраве объяснили, каким больным нужна госпитализация

В ЦОС подчеркнули, что специфического лечения и вакцины от коронавируса нет
Центр общественного здоровья Минздрава Украины опубликовал симптомы, с которыми пациентов с подозрением на коронавирус Covid-19 или уже с подтвержденным диагнозом госпитализируют. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ЦОЗ.
Да, госпитализировать врачи имеют пациента, если:
В ЦОЗ также отметили, что специфического лечения и вакцины от коронавирус нет.
В Минздраве неоднократно заявляли, что с легким течением болезни или незначительными симптомами пациентов лечат амбулаторно.
Напомним, по данным Министерства здравоохранения по состоянию на утро 7 апреля, в Украине подтверждено 1462 случая COVID-19. Из них 143 были обнаружены за минувшие сутки 6 апреля. В Одесской области сообщали о 30 больных.
РБК-Украина писало, что с 6 апреля в Украине вступили в силу новые карантинные правила, согласно которым запрещено появляться в общественных местах без масок.