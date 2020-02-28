Подозрение на коронавирус у двух госпитализированных в Черновцах не подтвердилось

Результаты анализов двух жителей Черновицкой области, которые ранее находились в Италии и были впоследствии госпитализированы с пневмонией, не подтвердили подозрений на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По его словам, у больных пневмонией взяли четыре анализа. Результаты анализов стали известны вечером в четверг, 27 февраля.

"Рад сообщить буковинцев, что все 4 анализы проведены по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований дали отрицательный результат в отношении подозрения на инфекцию коронавирус", - написал Осачук на своей странице в Facebook.

Более детальную информацию он пообещал оприлюдници во время брифинга в ОГА в пятницу, 28 февраля.

Ранее сообщалось, что в Украине первыми тест-системы для выявления коронавируса получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области. В этих регионах проживает наибольшее количество людей, которые работают в Италии.

Напомним, как отметил заместитель министра здравоохранения Украины, у пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Все они находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.