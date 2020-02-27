Подозрение на коронавирус в Черновцах: результаты тестов объявят сегодня

Результаты тестов двух госпитализированных с подозрением на коронавирус в Черновицкой области обнародуют сегодня, 27 февраля. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ляшко, результаты анализов на коронавирус, взятых у госпитализированных, будут известны уже сегодня. Результаты исследования на грипп - отрицательные.

"Сегодня мы проводим исследования по двум случаям подозрения на коронавирус. Это люди из Черновицкой области. Образцы переданы в лабораторию, ведется пробоподготовка и сегодня у нас будут результаты. Предварительно, в Черновицкой лаборатории исследование на грипп дало негативные результаты", - рассказал он.

Главный санврач отметил, что вчера температурный скрининг прошли около 75 тысяч человек, ни одного человека не изолировали. Сейчас массовая госпитализация в Украине не наблюдается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах госпитализировали двух людей с подозрением на коронавирус. Первой госпитализировали женщину, которая приехала из Италии. Второй пациент был госпитализирован с пневмонией в медучреждение вечером 25 февраля.

Также РБК-Украина писало, что 28 февраля Минздрав обнародует результаты тестов на коронавирус, взятых у персонала медицинского центра "Новые Санжары", где находятся в обсервации эвакуированные из Китая.