Подорож закінчилася у "швидкій". На кордоні знайшли ухилянта, який зістрибнув з потяга

Українські прикордонники виявили біля кордону з Польщею чоловіка зі зламаною ногою та розбитою головою. Він зістрибнув з потяга у спробі втекти з країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.
За даними ДПСУ, чоловіка знайшли за 2 кілометри від кордону з Польщею. Після надання медичної допомоги він розповів, що зістрибнув з потяга Київ-Чоп, як йому порадили в одному з анонімних Telegram-каналів. Для незаконного перетину кордону він узяв із собою спальник, каремат, трекінгові кросівки, дощовик та мотузку.
"Подорож" завершилася у кареті швидкої допомоги, яку йому викликали прикордонники. Також стрибунця-невдаху притягнуто до адміністративної відповідальності", - сказано в повідомленні прикордонників.
Нагадаємо, українські правоохоронці з початку повномасштабної війни розкрили багато схем нелегального виїзду чоловіків за кордон.
Зокрема, у березні стало відомо, що жінка з інвалідністю пропонувала українським чоловікам вийти за неї заміж, щоб виїхати за кордон. За це вона вимагала "винагороду" у розмірі 10 тисяч доларів.
Також нещодавно правоохоронці викрили податківця в Черкаській області, який "продав" посади в різних громадських організаціях, що перевозять гумдопомогу.
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