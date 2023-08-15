Подоляк про участь росіян в Олімпіаді: просування масових убивств та підтримка агресії РФ

Він нагадав, що позиція України у даному питанні незмінна - жодної участі Росії в Олімпіаді 2024 року бути не може. За словами Подоляка, якщо РФ все ж буде присутня на Олімпіаді, це означатиме кривавий політичний маніфест – підтримку російської агресії, терору та геноциду на глобальній арені.

"Спорт не поза політикою, спорт – це і є політика. Російський спорт сьогодні – це демонстративне просування масових убивств, ґвалтування, катування, знищення. Час відмовитися від лицемірства – час зупинити експансію російських спортивних промоутерів війни", - написав Подоляк.

Бойкот Олімпіади

Нагадаємо, Україна розглядає бойкот Олімпіади у разі, якщо туди допустять Росію та Білорусь.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наша країна та ще 34 держави сформували коаліцію, яка готова до бойкоту за умови, якщо МОК допустить росіян та білорусів на Олімпійські ігри.

При цьому президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах підтримує допуск росіян та білорусів до Олімпіади.

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