Подоляк об убийстве журналиста из США: сколько еще Вашингтон будет игнорировать войну

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на убийство российскими оккупантами американского журналиста в Ирпене. Он обратился к Белому дому и спросил, сколько еще они будут игнорировать войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Twitter .

"Сегодня в Ирпене военные РФ застрелили гражданина США, журналиста Brent Anthon Renaud. До несоблюдения РФ правил войны вопросов нет. Вопрос один: сколько еще США будут игнорировать войну, убийства своих граждан и не будут закрывать небо над Украиной?", - написал Подоляк.

Ранее советник Байдена заявил, что США будут внимательно следить за развитием событий относительно убийства американского журналиста.

Напомним, сегодня российские оккупанты в Ирпене застрелили американского журналиста. Еще один получил ранения.

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