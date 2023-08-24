Подоляк про смерть Пригожина: це щеплення від дурості за лекалами КДБ

"Демонстративна ліквідація Пригожина вкотре показує, чого насправді варті "Мінські домовленості", російські "гарантії безпеки" та посередництво Лукашенко", - написав Подоляк.

Він вважає, що ця ситуація є хорошим уроком усім "голубам світу", які ще вірять у можливість переговорного процесу з Путіним за умови "припинення вогню та постачання зброї".

"На мій погляд, це чудове щеплення від дурості за лекалами КДБ", - підкреслив він.

Аварія літака Пригожина

Вчора у Тверській області РФ розбився літак із 10 людьми на борту. Росавіація повідомила, що серед пасажирів значився й Пригожин.

Зазначимо, що офіційно смерть ватажка найманців ще не підтвердили, але російське агентство "Інтерфакс" повідомило, що рятувальники виявили останки всіх 10 пасажирів літака.

Додамо, що західний чиновник розповів Financial Times, що має інформацію про збиття бізнес-джета російською ЗРК.

Водночас за даними російських ЗМІ, вибухівка була закладена у шасі літака Пригожина.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого заколоту Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці, які перебувають у Білорусі, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

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