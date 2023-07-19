Подоляк про смерть людей на Кримському мосту: РФ робить зі своїх громадян "живий щит"

"Чистий цинізм. Під час інтенсивних бойових дій офіційна Москва відправляє цивільних "туристів" найбільш гарячими точками до окупованого Криму, створюючи небезпечні ситуації, аби звинуватити Збройні сили України у загибелі цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.

Подоляк підкреслив, що такі дії говорять про прагнення РФ зробити "живий щит" із власних громадян.

"Кожен, в кого є хоч крапля здорового глузду, буде триматися якомога далі від пекельного українського півдня сьогодні", - додав радник керівника Офісу президента.

Атака на Кримський міст

Нагадаємо, у понеділок, 17 липня, на Кримському мосту знову пролунали вибухи. Як з'ясувалося пізніше, їхньою причиною була атака.

За інформацією джерел РБК-Україна в Службі безпеки України, її організували співробітники СБУ разом з Військово-морськими силами. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Автомобільний рух мостом внаслідок удару було повністю порушено. Під час цього на мосту загинуло дві людини.

Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.