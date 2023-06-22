Подоляк про підготовку теракту на ЗАЕС: від реакції світу залежатиме, чи наважиться РФ

"Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню. До цієї стратегії належать і спроби ударів "Кинджалів" по дамбі в Кривому Розі", - заявив Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, ворог проводить додаткові мінування атомної станції, включно з охолоджувальними басейнами. Водночас чи наважиться Кремль на відповідний сценарій - залежатиме виключно від реакції глобального світу

"Червоні лінії мають бути накреслені, наслідки - анонсовані. Не завтра. Сьогодні", - додав Подоляк.

Підготовка теракту на ЗАЕС

Ще нещодавно голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов попереджав про те, що окупанти почали додатково заміновувати Запорізьку АЕС. Ворог замінував басейн-охолоджувач, підрив якого створить "значні проблеми".

Як відзначив президент Володимир Зеленський, сьогодні, 22 червня, до нього прийшла доповідь української розвідки та Служби безпеки України. За його словами розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій атомній станції.

Президент додав, що Україна передала всю наявну інформацію союзникам - країнам Європи, Америки, Африки, а також Китаю, Бразилії, Індії, арабському світу.