UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк про переговори з Росією: вбивчо для України та Європи

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Україна не має наміру вести переговори із нинішнім кремлівським режимом. Це є вбивчо для нашої країни та Європи загалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Будь-який переговорний процес із нинішнім московським режимом є неможливим. Це безглуздо, небезпечно та вбивчо - для України, для Європи, для міжнародного права. Для цього взагалі не існує ані "російсько-хлипких", ані індонезійських, ані бразильських, ані африканських "фундаментів", - пише Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, Росія повинна забратися з території України, втративши свою армію й репутацію.

Немає "хлипкого фундаменту"

Сьогодні, 11 червня, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков вкотре проскиглив щодо переговорів з Україною. За його словами, наразі Москва та Київ не мають жодних передумов для домовленостей.

"Ба більше, зараз немає якогось фундаменту, хоча б хлипкого, для того, щоб вибудовувати хоч якийсь діалог", - заявив Пєсков.

Переговори з Росією

Відзначимо, що в жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський прийняв рішення Ради національної безпеки та оборони, в якому зазначено неможливість будь-якого діалогу з Путіним.

Тим часом країни-союзники обіцяли не проводити переговори щодо України без її присутності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаРосійська ФедераціяВійна в Україні