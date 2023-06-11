Подоляк про переговори з Росією: вбивчо для України та Європи

"Будь-який переговорний процес із нинішнім московським режимом є неможливим. Це безглуздо, небезпечно та вбивчо - для України, для Європи, для міжнародного права. Для цього взагалі не існує ані "російсько-хлипких", ані індонезійських, ані бразильських, ані африканських "фундаментів", - пише Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, Росія повинна забратися з території України, втративши свою армію й репутацію.

Немає "хлипкого фундаменту"

Сьогодні, 11 червня, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков вкотре проскиглив щодо переговорів з Україною. За його словами, наразі Москва та Київ не мають жодних передумов для домовленостей.

"Ба більше, зараз немає якогось фундаменту, хоча б хлипкого, для того, щоб вибудовувати хоч якийсь діалог", - заявив Пєсков.

Переговори з Росією

Відзначимо, що в жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський прийняв рішення Ради національної безпеки та оборони, в якому зазначено неможливість будь-якого діалогу з Путіним.

Тим часом країни-союзники обіцяли не проводити переговори щодо України без її присутності.