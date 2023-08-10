Подоляк про переговори з Росією: індульгенція зробить вбивцю ще більш свавільним

"Риторичне… Для любителів теми "переговорів із Росією". З якого дива Росія після розв’язання повномасштабної війни, масових убивств українців, щоденних ракетних атак на цивільну інфраструктуру, демонстративної зневаги до міжнародного права й конвенцій, підриву та мінування критичних об’єктів, організації мережі тортур на окупованих територіях, крадіжки десятків тисяч дітей та інших воєнних злочинів без програшу у війні та без осуду на трибуналі… раптом захоче добровільно стати законослухняною та повернутися до скрупульозного дотримання норм міжнародного права?", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, Росія, якщо отримає індульгенцію, стане "ще більш свавільним у своїх злочинах проти людяності".

Переговори з Росією

У минулому році президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним. Як відзначав Подоляк, Україна не планує реагувати на "переговорне ниття" росіян, оскільки в цьому немає сенсу.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

повністю покинути територію України;

змінити політичну еліту;

визнати воєнні злочини;

видати організаторів війни для трибуналу.

Тим часом в ОАЕ, як пише L'Orient-Le Jour, планують організувати зустріч між Зеленським та Путіним під час COP28 - Конференції ООН з питань зміни клімату.