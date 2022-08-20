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Подоляк об отравлении россиян: алкоголь в жару приводит к неожиданным исходам

Новина українською →
Суббота 20 августа 2022 22:31
Подоляк об отравлении россиян: алкоголь в жару приводит к неожиданным исходам Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Отравление российских военных в Запорожской области может быть вызвано чрезмерным употреблением алкоголя в жару вместе с просроченными сухпайками российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Telegram.

Он отметил, что его всегда удивляло в поведении "официальных лиц РФ" и их постоянное стремление очевидные провальные для себя вещи объяснять анекдотичными и абсурдными конспирологическими версиями.

"Такое впечатление, что эти "парни с круглыми глазами" все еще живут в начале 90-х и берут свои объяснения исключительно с тогдашних провинциальных таблоидов", - написал он.

Отметим, что Министерство обороны РФ опубликовало заявление о госпитализации российских военных с признаками отравления в Запорожской области. В России уже начали готовить документы, которые якобы подтверждаются результатами анализов, чтобы обвинить Украину в "химическом терроризме".

Подоляк отметил, что украинская земля никогда не будет гостеприимной к захватчикам.

"Чрезмерное употребление дешевого нелицензионного алкоголя в 40-градусную жару вместе с просроченными сухпайками "армии России" абсолютно точно может приводить к непредсказуемым последствиям... Бесконечная рвота - это еще лучшее, что может вас тут ждать. Однако понимаем, что ждать от вас адекватности - не ко времени, поэтому продолжайте рассказывать "байки доброй воли" о масштабном использовании "алкогольного химического оружия", - добавил он.

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Российская Федерация Ирина Подоляк
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