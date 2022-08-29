Подоляк об обстреле оккупированного Энергодара: организованное кровавое представление

"Цинические и системные обстрелы Россией оккупированного Энергодара - это организованное кровавое представление, цель которого - запугать местное население, обвинить Вооруженные силы Украины и замаскировать свои "ядерные" преступления. Варварам безразлично, сколько людей убить ради пропагандистской картинки", - написал он.

Напомним, поздно ночью 28 августа оккупанты обстреляли жилые кварталы Энергодара. Ранения получили по меньшей мере 10 человек.

Ранее жителей Энергодара попросили пока не пить йод, поскольку радиационный фон в городе находится в пределах нормы.

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