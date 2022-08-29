ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Подоляк об обстреле оккупированного Энергодара: организованное кровавое представление

Новина українською →
Энергодар, Понедельник 29 августа 2022 10:08
Подоляк об обстреле оккупированного Энергодара: организованное кровавое представление Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Системные обстрелы российскими войсками оккупированного Энергодара Запорожской области являются организованным кровавым представлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Цинические и системные обстрелы Россией оккупированного Энергодара - это организованное кровавое представление, цель которого - запугать местное население, обвинить Вооруженные силы Украины и замаскировать свои "ядерные" преступления. Варварам безразлично, сколько людей убить ради пропагандистской картинки", - написал он.

Напомним, поздно ночью 28 августа оккупанты обстреляли жилые кварталы Энергодара. Ранения получили по меньшей мере 10 человек.

Ранее жителей Энергодара попросили пока не пить йод, поскольку радиационный фон в городе находится в пределах нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергодар Ирина Подоляк Война России против Украины
NEWS
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
DAILY
Наемники Путина. Кто воюет против Украины помимо регулярной армии РФ
Владислав Красинский, Юлия Акимова Наемники Путина. Кто воюет против Украины помимо регулярной армии РФ