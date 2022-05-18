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Подоляк о намерении захватчиков сделать курорт в Мариуполе: оформим каждому "горячий тур"

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Киев, Среда 18 мая 2022 17:44
Подоляк о намерении захватчиков сделать курорт в Мариуполе: оформим каждому "горячий тур" Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Намерения оккупантов сделать курорт на Азовском море в Мариуполе никогда не осуществятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

"Предводители пророссийских криминальных анклавов заявляют, что хотят сделать из Мариуполя курорт на Азовском море. Десятки тысяч убитых. Сотни тысяч лишены крыши над головой. Хотите позагорать на пляже? Украинские спецслужбы выпишут каждому индивидуальный "горячий тур", - написал Подоляк.

Напомним, ранее спутник зафиксировал уже четвертое место массового захоронения возле окруженного Мариуполя - в самом городе недалеко от Центрального кладбища. Братская могила появилась еще в начале марта.

Также мы писали, что российские военные продолжают скрывать число погибших в Мариуполе. Поэтому уменьшили количество погибших под завалами драмтеатра в 25 раз.

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