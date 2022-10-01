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Подоляк про мітинги в підтримку Путіна в Москві: демони святкували масові вбивства

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Масові мітинги у центрі Москви в підтримку російського диктатора Володимира Путіна є святкуванням вбивств українців.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайла Подоляка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він назвав пропутінські мітинги у російській столиці "пеклом на Красній площі". Подоляк також розкритикував росіян, які брали участь.

"Демони істерично святкували масові вбивства і спробу захоплення чужої території", - заявив радник голови ОП.

Він підкреслив, що світ не підтримує дії Росії та Путіна і прагне зупинити зло та свавілля.

"Цивілізований світ вирішив прискорити військову допомогу Україні, припинити російське свавілля та зберегти принципи глобальної безпеки. Зло не залишиться безкарним", - додав Подоляк.

Нагадаємо, Михайло Подоляк наголосив, що анексія окупованих територій України є ескалацією з боку Росії, якої намагався уникнути Захід.

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