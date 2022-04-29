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Подоляк: массовые убийства крылатыми ракетами являются сутью "русского мира"

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что сутью так называемого "русского мира" являются массовые убийства крылатыми ракетами. С начала вторжения Россия нанесла по украинским городам 1900 ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"1900 ударов крылатыми ракетами нанесла "команда Путина" по городам Украины. 1900 варварских ударов по гражданским объектам с единственной целью - убивать украинцев. Именно это - массовые убийства крылатыми ракетами - и есть суть "русского мира". Сегодня Украина, завтра Европа, послезавтра - мир", - отметил Подоляк.

Напомним, накануне российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, одна из них попала в жилой дом в Шевченковском районе.

Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали 10 человек и один погиб.

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