Подоляк: массовые убийства крылатыми ракетами являются сутью "русского мира"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что сутью так называемого "русского мира" являются массовые убийства крылатыми ракетами. С начала вторжения Россия нанесла по украинским городам 1900 ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.