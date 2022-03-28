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Подоляк о якобы отравлении Абрамовича и Умерова: Переговоры продолжаются в штатном режиме

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 19:48
Подоляк о якобы отравлении Абрамовича и Умерова: Переговоры продолжаются в штатном режиме Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский, Сергей Пышкин

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался касаемо слухов об отравлении олигарха Романа Абрамовича и члена украинской переговорной группы Рустема Умерова. Назвал это "информационными играми медиа", а переговоры тем временем продолжаются в штатном режиме.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Подоляк.

"Сегодня переговорные группы работают в штатном режиме. Безусловно, элементов тех или иных информационных игр в медиа очень много. Тем не менее, все в рабочем формате, ещё раз подчеркну…",- заявил Подоляк.

С чего все началось?

Американское издание The Wall Street Journal, со ссылкой на людей, которые, якобы знакомы с этой ситуацией, заявило о том, что российский олигарх Роман Абрамович и двое участников украинской делегации, среды которых Рустем Умеров, имели симптомы отравления после встречи в Киеве в начале марта.

Пострадавшие якобы жаловались на покраснение глаз, слезотечение, шелушение кожи на лице и руках.

Член украинской переговорной группы Рустем Умеров опроверг информацию об отравлении и назвал ее фейком.

"Комментируя заранее ссылки сомнительных "СМИ": со мной все в порядке. "Не читайте до обеда советских газет". Пожалуйста, не доверяйте непроверенным источникам информации. Информационная война у нас так же активно продолжается", - написал Умеров в Facebook.

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