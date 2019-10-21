На подготовку к отопительному сезону "Николаевгаз" направил около 9 млн грн

За 9 месяцев 2019 года для поддержания газораспределительной системы в рабочем безаварийном состоянии АО "Николаевгаз" направило 9,1 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону проведено приборное обследование почти 6,3 тыс. км подземных газопроводов, осуществлена ​​реконструкция 9 газорегуляторных пунктов, которые поддерживают давление газа в сети, и восстановлено заземление на 8 станциях катодной защиты, которые защищают газовые сети от коррозии.

По словам пресс-службы, в Николаевской области 105 газорегуляторных пунктов сейчас находятся в аварийном состоянии, а длина газопроводов, не пригодных к эксплуатации, достигает 360 км. За последние 5 лет количество ГРП/ШРП с истекшим сроком эксплуатации возросла в 2 раза, а километраж газопроводов, находящихся в критическом состоянии (срок эксплуатации которых превышает 40 лет) - в 5 раз. Износ газораспределительных сетей провоцирует нарастающую угрозу их аварийности.

"С каждым годом объем работы увеличивается, ведь газопроводы постепенно изнашиваются. Многим газовым сетям в области уже более 50 лет. И в силу своего возраста они нуждаются не просто в ремонте, а даже замене. Проведение крупнейших и самых сложных ремонтов обычно планируется на лето, чтобы потребителям было легче перенести временное отсутствие газа в это время. Так было с микрорайоном Варваровка в августе. В связи с капитальным ремонтом главного ГРП, его работа и газоснабжение в микрорайон было временно приостановлено", - говориться в сообщении.

Кроме выполнения плановых работ по подготовке газотранспортной системы Николаевской области к новому отопительному периоду, компания также периодически проводит работы по аварийному незапланированному ремонту. Из-за износа газовой системы иногда случаются утечки газа - на кранах, фланцах, соединениях. Во время ремонтно-восстановительных работ газоснабжение также прекращается.

"Для того, чтобы осуществить ремонт определенных частей газовой системы, иногда нам приходится прекращать газораспределение на целые дома, улицы и даже села. Мы понимаем, что это доставляет временный дискомфорт для потребителей газа, но просим их относиться к этому с пониманием, ведь все работы проводятся исключительно ради их безопасности. Наша главная цель - обеспечение безаварийной и бесперебойной доставки газа в дома потребителей, особенно в осенне-зимний период, чтобы избежать аварий и остановок газоснабжения во время холодов", - рассказывает технический директор АО "Николаевгаз" Сергей Мовчан.

В пресс-службе отметили, что работы по подготовке к отопительному сезону проводятся непрерывно в течение года. Для этого компания разрабатывает и утверждает комплексные организационно-технические меры для устойчивой работы газораспределительной системы в зимний период и ежегодно вносит в План развития. Эти меры входят обследование сетей на предмет утечек газа и их устранения, покраска уличных газопроводов, реконструкция сооружений на газопроводах, их ревизия, наладка и т.п.

"В свою очередь АО "Николаевгаз" напоминает потребителям о том, что им, со своей стороны, также нужно позаботиться о готовности к началу отопительного сезона - обратиться к специализированным организациям для проведения проверки дымовентканалов, заключения договоров на техническое обслуживание внутридомовых сетей. А представителям бюджетных и коммунально-бытовых организаций следует поторопиться с оформлением документов для восстановления газоснабжения и заблаговременно обратиться в Центр обслуживания клиентов для их оформления", - говориться в сообщении.