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Подготовку инфраструктуры для вакцинации от COVID-19 начали уже во всех областях

Автор: Андрей Козловский

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что во всех областях Украины сейчас работают рабочие группы по подготовке региональной инфраструктуры к вакцинации против коронавируса. Следующим этапом будет прививка граждан и создание соответствующих условий для этого.

Об этом Алексей Чернышов сообщил в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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"Сейчас во всех областях Украины работают рабочие группы по подготовке региональной инфраструктуры к вакцинации", - заявил Алексей Чернышов.

Министр также добавил, что эпидемия в пределах Украины перешла в контролируемую фазу, а инфраструктура полностью готова к дальнейшему противодействию болезни, как на национальном, так и на региональном уровнях.

Напомним, в Министерстве здравоохранения анонсировали старт массовой вакцинации украинцев с 15 февраля.

Кроме того, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что в стране готовят карту спроса тех, кто хочет вакцинироваться от коронавируса. Будут принимать электронные заявки.

Также в Министерстве здравоохранения заверили, что доступ к вакцинам будет у всех.

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