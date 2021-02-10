Подготовку инфраструктуры для вакцинации от COVID-19 начали уже во всех областях

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что во всех областях Украины сейчас работают рабочие группы по подготовке региональной инфраструктуры к вакцинации против коронавируса. Следующим этапом будет прививка граждан и создание соответствующих условий для этого.

Министр также добавил, что эпидемия в пределах Украины перешла в контролируемую фазу, а инфраструктура полностью готова к дальнейшему противодействию болезни, как на национальном, так и на региональном уровнях.

"Сейчас во всех областях Украины работают рабочие группы по подготовке региональной инфраструктуры к вакцинации", - заявил Алексей Чернышов.

Напомним, в Министерстве здравоохранения анонсировали старт массовой вакцинации украинцев с 15 февраля.

Кроме того, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что в стране готовят карту спроса тех, кто хочет вакцинироваться от коронавируса. Будут принимать электронные заявки.

Также в Министерстве здравоохранения заверили, что доступ к вакцинам будет у всех.