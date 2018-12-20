Фото: Новогодние поделки своими руками (pixabay.com)

Хрюшки из пены для бритья, снеговики из носков, звезды из проволки и другие идеи поделок на Новый год 2019 своими руками

Поделки на Новый год своими руками не потребуют особых затрат времени и выдающихся творческих способностей. Новогодний декор для дома и украшения на елку можно легко и весело смастерить вместе с детьми.

Зимние поделки для подарка

Приближаются волшебные зимние праздники. Оригинальным подарком под елочку для родных и близких станут поделки своими руками. Вместе с ребенком их легко сделать из подручных материалов. Предлагаем несколько интересных вариантов детской поделки на Новый год.

Символ 2019 года: свинка из пены для бритья

Забавные хрюшки своими руками получаются из самых доступных материалов. Их можно повесить на елку или подарить родным в качестве милого новогоднего презента.

Фото: Свинки на Новый год 2019 своими руками (instagram.com/fun_mom_boys)⠀

Для создания свинок понадобится:

прозрачные пластиковые крышки от сметаны;

клей ПВА;

пена для бритья;

плотная бумага или ткань;

акриловая краска или гуашь розового цвета;

пуговица и две черные бусинки;

бант или лента для цветов;

клей-пистолет.

Пошаговая инструкция для поделки:

В миске смешать пену для бритья и немного клея ПВА, добавить розовую краску и тщательно перемешать; Заполнить смесью крышки - получится основа для мордочки; Пока основа не застыла, сделать глазки из бусин и пятачок из пуговки; Из бумаги или фетра вырезать ушки и также вставить в формочку; При помощи клеевого пистолета закрепить бантик и петельку, если поделка будет использоваться в качестве игрушки на елку.

Снеговик из носков

Необходимые материалы:

белые носки;

наполнитель;

плотная ткань;

клей;

ножницы;

нитка с иголкой;

бисер, бусины, пуговицы для декора.

Праздничные снеговички делаются из обычных трикотажных носков белого цвета. Также для поделки понадобится синтепух или другой наполнитель (вата, холлофайбер или крупа). Из фетра нужно будет сделать элементы одежды снеговичка, для глаз использовать бисер, бусинки. Вспомогательные материалы: клей, ножницы, белые нитки, иголка.

Фото: Как сделать новогоднего снеговика своими руками (instagram.com/lavkakleva)

Поделки своими руками из шишек: игрушки на елку

Существует большое разнообразие новогоднего декора с использованием шишек. Их добавляют в рождественские венки, композиции со свечами, покрывают блестками и вешают на елку, украшают новогодние подарки, используют для изготовления поделок в виде смешных зверьков (совы, ежики, олени). Самый простой вариант поделки своими руками из шишек, который по силам сделать даже маленькому ребенку, - игрушки на елку.

Для изготовления такой игрушки понадобится: шишки сосны и ели, белая акриловая краска, соль или сахар, золотистая краска в балончике, нитка-шпагат, ленточки разных цветов для бантиков. Вспомогательные материалы: губка, пластиковая тарелка, клей.

Видео: Поделки своими руками из шишек (YouTube/Aina Baldzenka)

Детские новогодние поделки своими руками

Главный атрибут новогоднего праздника - нарядная елка. В дополнение к пахнущей лесной свежестью зеленой красавице можно сделать оригинальные игрушки-звездочки.

Материалы:

бусинки разного размера;

проволока;

ручка и карандаш;

плоскогубцы;

ленточка.

Фото: Звездочка из бусинок на елку своими руками (instagram.com/isolabellasalon)

Сначала необходимо определиться с размерами игрушки. Для этого нужно нарисовать шаблон звезды на бумаге. Затем на проволоку нанизать бусинки и согнуть ее по выбранному шаблону. Плоскогубцами или ножницами отрезать лишние кусочки проволоки. Из ленточки сделать петельку и прикрепить ее на получившуюся звездочку.

Как сделать снежный шар своими руками

Завораживающий и волшебный шар с блестками - один из самых красивых элементов новогоднего декора.

Видео: Поделки на Новый год (YouTube/AmyFamily DIY)

Чтобы его сделать самостоятельно, будут нужны: банка для специй или из-под детского питания, фигурка ангела (можно взять игрушки из "Киндер сюрприза"), глицерин, дистиллированная вода, блестки, быстросохнущий клей, клеевой пистолет, кружево для декора, пластилин.

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Видео: РБК-Украина