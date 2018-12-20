Хрюшки из пены для бритья, снеговики из носков, звезды из проволки и другие идеи поделок на Новый год 2019 своими руками
Поделки на Новый год своими руками не потребуют особых затрат времени и выдающихся творческих способностей. Новогодний декор для дома и украшения на елку можно легко и весело смастерить вместе с детьми.
Приближаются волшебные зимние праздники. Оригинальным подарком под елочку для родных и близких станут поделки своими руками. Вместе с ребенком их легко сделать из подручных материалов. Предлагаем несколько интересных вариантов детской поделки на Новый год.
Забавные хрюшки своими руками получаются из самых доступных материалов. Их можно повесить на елку или подарить родным в качестве милого новогоднего презента.
Фото: Свинки на Новый год 2019 своими руками (instagram.com/fun_mom_boys)⠀
Для создания свинок понадобится:
Пошаговая инструкция для поделки:
Необходимые материалы:
Праздничные снеговички делаются из обычных трикотажных носков белого цвета. Также для поделки понадобится синтепух или другой наполнитель (вата, холлофайбер или крупа). Из фетра нужно будет сделать элементы одежды снеговичка, для глаз использовать бисер, бусинки. Вспомогательные материалы: клей, ножницы, белые нитки, иголка.
Фото: Как сделать новогоднего снеговика своими руками (instagram.com/lavkakleva)
Существует большое разнообразие новогоднего декора с использованием шишек. Их добавляют в рождественские венки, композиции со свечами, покрывают блестками и вешают на елку, украшают новогодние подарки, используют для изготовления поделок в виде смешных зверьков (совы, ежики, олени). Самый простой вариант поделки своими руками из шишек, который по силам сделать даже маленькому ребенку, - игрушки на елку.
Для изготовления такой игрушки понадобится: шишки сосны и ели, белая акриловая краска, соль или сахар, золотистая краска в балончике, нитка-шпагат, ленточки разных цветов для бантиков. Вспомогательные материалы: губка, пластиковая тарелка, клей.
Видео: Поделки своими руками из шишек (YouTube/Aina Baldzenka)
Главный атрибут новогоднего праздника - нарядная елка. В дополнение к пахнущей лесной свежестью зеленой красавице можно сделать оригинальные игрушки-звездочки.
Материалы:
Фото: Звездочка из бусинок на елку своими руками (instagram.com/isolabellasalon)
Сначала необходимо определиться с размерами игрушки. Для этого нужно нарисовать шаблон звезды на бумаге. Затем на проволоку нанизать бусинки и согнуть ее по выбранному шаблону. Плоскогубцами или ножницами отрезать лишние кусочки проволоки. Из ленточки сделать петельку и прикрепить ее на получившуюся звездочку.
Завораживающий и волшебный шар с блестками - один из самых красивых элементов новогоднего декора.
Видео: Поделки на Новый год (YouTube/AmyFamily DIY)
Чтобы его сделать самостоятельно, будут нужны: банка для специй или из-под детского питания, фигурка ангела (можно взять игрушки из "Киндер сюрприза"), глицерин, дистиллированная вода, блестки, быстросохнущий клей, клеевой пистолет, кружево для декора, пластилин.
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Видео: РБК-Украина