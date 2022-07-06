Поддерживал "русский мир": работнику оборонного завода Киева сообщили о подозрении

В Киеве сообщили о подозрении работнику столичного оборонного завода. Мужчина публично отрицал войну против Украины и призывал поддерживать решения России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, мужчина отрицал вооруженную агрессию России против Украины, а также призывал поддерживать решение страны-оккупанта. В то же время работник завода распространял среди своих коллег пропагандистские лозунги о "величии" российских оккупантов, а также агитировал за "русский мир".

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении жителю столицы по факту оправдания, признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации российских военнослужащих", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно украинские спецслужбы разоблачили российскую агентуру ФСБ. В ее состав входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.

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