Поддержали поиск возможностей для окончания войны: Блинкен и Чавушоглу обсудили Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу провели встречу в Нью-Йорке. Они обсудили войну в Украине, сотрудничество НАТО и ряд других вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа США.
Блинкен и Чавушоглу "выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", а также "подтвердили свою поддержку поиску возможностей для окончания войны".
Кроме того, Блинкен и Чавушоглу "подтвердили уверенное сотрудничество двух стран в качестве партнеров и союзников по НАТО".
"США и Турция привержены совместной работе с целью решения насущных геополитических вопросов", - говорится в заявлении.
В нем подчеркивается, что Блинкен и Чавушоглу договорились "укреплять двустороннее сотрудничество в рамках стратегического механизма" между двумя странами.
Главы внешнеполитических ведомств США и Турции также "обсудили методы и возможные шаги для укрепления сотрудничества по вопросам безопасности, борьбы с терроризмом, энергетики и продовольственной безопасности, борьбы с климатическими изменениями, укрепления торговых связей", а также "договорились усилить взаимодействие по ряду региональных вопросов".
Напомним, ранее в Госдепе заявили, что США намерены создать условия для проведения переговоров между Украиной и РФ. Вашингтон продолжит поставлять оружие Киеву и оказывать давление на Москву.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.