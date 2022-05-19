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Поддержали поиск возможностей для окончания войны: Блинкен и Чавушоглу обсудили Украину

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу провели встречу в Нью-Йорке. Они обсудили войну в Украине, сотрудничество НАТО и ряд других вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа США.

Блинкен и Чавушоглу "выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", а также "подтвердили свою поддержку поиску возможностей для окончания войны".

Кроме того, Блинкен и Чавушоглу "подтвердили уверенное сотрудничество двух стран в качестве партнеров и союзников по НАТО".

"США и Турция привержены совместной работе с целью решения насущных геополитических вопросов", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что Блинкен и Чавушоглу договорились "укреплять двустороннее сотрудничество в рамках стратегического механизма" между двумя странами.

Главы внешнеполитических ведомств США и Турции также "обсудили методы и возможные шаги для укрепления сотрудничества по вопросам безопасности, борьбы с терроризмом, энергетики и продовольственной безопасности, борьбы с климатическими изменениями, укрепления торговых связей", а также "договорились усилить взаимодействие по ряду региональных вопросов".

Напомним, ранее в Госдепе заявили, что США намерены создать условия для проведения переговоров между Украиной и РФ. Вашингтон продолжит поставлять оружие Киеву и оказывать давление на Москву.

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Война в Украине