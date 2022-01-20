UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Подделывали COVID-сертификаты и дипломы. В Киеве разоблачили "дуэт полиграфистов"

Автор: Мария Кучерявец

В Киеве разоблачили фотографа, который вместе с сообщницей продавал поддельные COVID-сертификаты. Вместе с тем, фигуранты организовали продажу фейковых дипломов и аттестатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, злоумышленники размещали в интернете объявления, а также распространяли рекламные листовки о изготовление дипломов, аттестатов, сертификатов о вакцинации и других документов.

В частности, заказ справок, в том числе о разовой вакцинации и международных COVID-сертификатов осуществлялся через мессенджер. Стоимость одного такого "сертификата" стартовала от 100 долларов.

Известно, что фигуранты изготавливали подделки в Киеве и отправляли их службой доставки по всей территории Украины.

Отмечено, что данные фейковых документов не вносились ни в одну из электронных баз Минцифры.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов и изъяли: принтеры, бланки дипломов, аттестатов и сертификатов и другие документы, подтверждающие причастность злоумышленников к этой "схемы".

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УКУ. Ему грозит заключение на срок 3 от до 8 лет.

Напомним, в столичной больнице разоблачили схему вымогательства взяток с практикующих врачей. При этом фигуранты занимались подделкой COVID-сертификатов.

Добавим, за 2021 год СБУ разоблачила более 100 группировок по изготовлению поддельных COVID-сертификатов и справок о негативном результате ПЦР-тестов.

Читайте РБК-Украина в Google News
сертификат вакцинации