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Подделывали COVID-документы. За год СБУ разоблачила более 100 группировок

Автор: Иванна Шовкун

С начала года СБУ разоблачила более 100 группировок по изготовлению поддельных COVID-сертификатов и справок о негативном результате ПЦР-тестов. Более 40 организаторам преступных схем сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

За год сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников, которые создали преступные сети по изготовлению поддельных документов в разных областях страны. Среди организаторов также были иностранцы.

Следствие установило, что некоторые преступники также вносили недостоверные сведения в электронные медицинские реестры.

"Клиентов" подыскивали на специально созданных интернет-платформах, а также через собственные связи в медицинских учреждениях и туристических фирмах. С преступной деятельности они получали ежемесячный "доход" в размере десятков миллионов гривен.

Напмоним, в Киеве правоохранители разоблачили схему поставки и сбыта фальсифицированных препаратов для онкобольных. Поддельные лекарства доставляли в Украину международными рейсовыми автобусами и самолетами.

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