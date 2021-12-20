Подделывали COVID-документы. За год СБУ разоблачила более 100 группировок

За год сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников, которые создали преступные сети по изготовлению поддельных документов в разных областях страны. Среди организаторов также были иностранцы.

Следствие установило, что некоторые преступники также вносили недостоверные сведения в электронные медицинские реестры.

"Клиентов" подыскивали на специально созданных интернет-платформах, а также через собственные связи в медицинских учреждениях и туристических фирмах. С преступной деятельности они получали ежемесячный "доход" в размере десятков миллионов гривен.