Подделка COVID-сертификатов в Украине: откажется ли ЕС признавать украинский документ

В Украине есть проблема подделки сертификатов вакцинации от коронавируса. Однако угрозы, что Украина будет исключена из доверительной сети электронного здоровья ЕС, пока нет.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, говорится в материале " Красный сигнал. Кто подделывает COVID-документы в Украине и чем это опасно ".

По ее словам, Украина прошла оценку технического соответствия, то есть украинские COVID-сертификаты полностью отвечают всем требованиям ЕС и подделать их невозможно.

"Можно только внести недостоверные данные в электронную систему здравоохранения, но массово такие случаи пока не фиксируются. Это одиночные факты и ведутся уголовные производства", - сообщила она.