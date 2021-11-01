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Подделка COVID-сертификатов в Украине: откажется ли ЕС признавать украинский документ

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Украине есть проблема подделки сертификатов вакцинации от коронавируса. Однако угрозы, что Украина будет исключена из доверительной сети электронного здоровья ЕС, пока нет.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, говорится в материале "Красный сигнал. Кто подделывает COVID-документы в Украине и чем это опасно".

По ее словам, Украина прошла оценку технического соответствия, то есть украинские COVID-сертификаты полностью отвечают всем требованиям ЕС и подделать их невозможно.

"Можно только внести недостоверные данные в электронную систему здравоохранения, но массово такие случаи пока не фиксируются. Это одиночные факты и ведутся уголовные производства", - сообщила она.

Напомним, Минздрав назвал условия аннулирования COVID-сертификата.

Кроме того, в Нацполиции рассказали, какие схемы подделки COVID-сертификатов существуют в Украине.

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сертификат вакцинации