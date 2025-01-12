Подав у відставку спецпрокурор, що вів справи проти Трампа

Спеціальний прокурор США Джек Сміт подав у відставку. Юрист вів федеральні справи проти Дональда Трампа про скасування результатів виборів президента 2020 року і неправомірне поводження з секретними документами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сміт подав у відставку з Міністерства юстиції в п'ятницю, 10 січня, згідно з поданою в суботу судовою заявою до окружного судді США Ейлін Кеннон. В ній він попрохав скасувати судовий наказ, який видала суддя, заблокувавши публікацію його остаточного звіту.

Повідомлення про відставку Сміта з'явилося у виносці в поданні, де зазначалося, що спеціальний радник завершив свою роботу, подав свій остаточний конфіденційний звіт 7 січня та "відокремився" від Міністерства юстиції 10 січня.

Неактуальні справи

Колишній прокурор у справах про воєнні злочини Сміт порушив дві з чотирьох кримінальних справ, з якими зіткнувся Трамп після відходу з президентської посади у 2021 році. Однак ці справи припинили, адже призначений Трампом суддя у Флориді закрив одну з них, а Верховний суд США - з трьома призначеними Трампом суддями, - постановив, що колишні президенти мають повний імунітет від переслідування за офіційні дії. Жодна зі справ, які вів Сміт, не дійшла до суду.

Після перемоги Трампа на виборах 5 листопада 2024 року, Сміт відмовився від обох справ, посилаючись на давнє правило Міністерства юстиції, яке забороняє переслідувати чинних президентів. Звертаючись до суду з проханням зняти звинувачення, команда Сміта відстоювала суть порушених справ, сигналізуючи лише про те, що неминуче повернення Трампа до Білого дому робить їх неприйнятними.

Відхід Сміта є ще одним маркером краху кримінальних справ проти Трампа, які можуть завершитися без жодних юридичних наслідків для нового президента і викликати негативну реакцію, що сприятиме його політичному поверненню.

Відставка Сміта з Міністерства юстиції була очікуваною. Трамп, який часто називав Сміта "божевільним", заявив, що звільнить його одразу після вступу на посаду 20 січня. Республіканець припустив, що після повернення на посаду він може помститися Сміту та іншим особам, які проводили проти нього розслідування.

Трамп у 2023 році став першим чинним або колишнім президентом США, який зіткнувся з кримінальним переслідуванням. Спочатку це сталося в Нью-Йорку, де його звинуватили у спробі приховати виплату грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс під час його президентської кампанії 2016 року.

Опісля Сміт звинуватив Трампа у незаконному зберіганні секретних матеріалів після того, як він залишив посаду, і в спробі скасувати свій програш у 2020 році - кампанії, яка спровокувала штурм Капітолію 6 січня 2021 року. Прокуратура Джорджії також висунула звинувачення Трампу через його спроби скасувати свою поразку на виборах у цьому штаті.

Спроба встановити справедливість

Політик-республіканець заперечував правопорушення і назвав звинувачення політично мотивованими спробами зашкодити його передвиборчій кампанії. Він зібрав мільйони внесків на свою кампанію, виступаючи у судах та використовував ці справи для створення потужного наративу про те, що політичний істеблішмент ополчився проти нього та його прихильників.

Міністерство юстиції захищало ці справи, заявляючи, що їх вели кар'єрні прокурори, які діяли без політичного впливу.

У листопаді 2022 року генеральний прокурор США Меррік Гарланд призначив Сміта спецпрокурором і доручив очолити два розслідування проти Трампа, які веде Міністерство юстиції. Це рішення було ухвалене через кілька днів після того, як лідер республіканців оголосив про початок кампанії з повернення у Білий дім на виборах 2024 року.

Гарланд, призначений президентом-демократом Джо Байденом, заявив, що Сміт забезпечить певний ступінь незалежності в дуже чутливих розслідуваннях.

Сміт повернувся до Вашингтона з Гааги, де він вів справи про воєнні злочини, пов'язані з війною у Косові 1998-1999 років. Він домігся засудження Саліха Мустафи, - колишнього командира Визвольної армії Косова, який керував в'язницею, де під час конфлікту застосовувалися тортури.

Раніше Сміт очолював відділ з питань доброчесності Міністерства юстиції та працював у федеральній прокуратурі в Брукліні, штат Нью-Йорк і зарекомендував себе як наполегливий слідчий.

Історія та перебіг справ проти Трампа

Обвинувальні акти, перші федеральні справи проти колишнього президента США, звинувачують Трампа у вивезенні надважливих документів з національної безпеки на свій курорт у Флориді та використанні неправдивих заяв про фальсифікацію результатів голосування для спроби зірвати збір та підрахунок голосів після його поразки на виборах 2020 року.

"Напад на Капітолій нашої країни 6 січня 2021 року був безпрецедентним нападом на резиденцію американської демократії. Як описано в обвинувальному акті, він був підживлений брехнею - брехнею обвинуваченого, спрямованою на перешкоджання фундаментальній функції уряду США", - заявив Сміт, оголошуючи обвинувальний акт у серпні 2023 року, під час одного з двох публічних виступів, які він зробив під час свого розслідування.

Сміт зіткнувся зі стислими термінами для завершення обох розслідувань, адже було зрозуміло, що Трамп зможе закрити їх, якщо переможе на виборах. Обидві справи зіткнулися з юридичними перешкодами.

У справі про секретні документи окружний суддя Флориди Айлін Кеннон, висуванка Трампа, зняла усі обвинувачення в липні, постановивши, що Сміт був неналежним чином призначений на посаду спеціального радника.

Офіс Сміта подав апеляцію на це рішення. Прокурори відмовилися від апеляції щодо Трампа після його перемоги на виборах, але дали зрозуміти, що продовжать спроби відновити звинувачення проти двох поплічників Трампа, яких звинувачували в перешкоджанні розслідуванню.

Виборча справа була призупинена на кілька місяців, доки адвокати Трампа готували апеляцію щодо президентського імунітету. У серпні Верховний суд США переважно став на бік Трампа, постановивши, що політик не може бути притягнутий до відповідальності за багато офіційних дій, які він здійснив на посаді президента, що спричинило нові затримки у справі.

Сміт визнав у судових документах, що його команда зіткнулася з "безпрецедентною обставиною" після перемоги Трампа на виборах над демократом Камалою Гарріс. Його офіс дійшов висновку, що обидві справи не можуть тривати.

Трамп був визнаний винним у фальсифікації ділової документації після судового процесу у справі про "відкупні" в Нью-Йорку, яку порушили прокурори штату. Винесення вироку було відтерміновано на невизначений термін після його перемоги на виборах, і адвокати Трампа домагаються його повного скасування.

Справа у Джорджії, яка також включає звинувачення проти 14 союзників Трампа, залишається у підвішеному стані, поки апеляційний суд вирішує, чи повинен головний прокурор Фані Вілліс бути дискваліфікований за неправомірну поведінку через романтичний зв'язок з колишнім високопоставленим заступником. Справа проти Трампа навряд чи зрушиться з мертвої точки, доки він залишається президентом.