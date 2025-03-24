Податок на Bolt, Glovo та OnlyFans: українцям підготували новий закон

В Україні можуть прийняти закон, який буде оподатковувати відомі українські та іноземні онлайн-платформи. У такому разі сплачувати податки доведеться всім, хто отримує дохід від роботи кур’єром, таксистом, орендарем та контент-мейкером.

Про те, кого можуть почати оподатковувати та за якими ставками, – в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

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На сайті Міністерства фінансів ще на початку березня 2025 року з’явився текст законопроекту щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Мова йде про доповнення Податкового кодексу України новою статтею. Ця стаття визначатиме, як оператори цифрових платформ по типу OnlyFans, Glovo, Uklon, Booking, мають декларувати доходи, отримані їхніми користувачами, тобто водіями, орендарями, кур’єрами та іншими особами, які продають товари або виконують певні платні послуги.

Як працюватиме закон

Законопроект, ініційований Кабінетом міністрів, має запровадити спеціальну систему оподаткування осіб, які неофіційно заробляють на онлайн-платформах. Таким чином, документ спростить Державній податковій службі доступ до їхніх банківських рахунків. Цей документ називають частиною євроінтеграції та однією з умов МВФ.

"Така процедура є вже європейським стандартом, який називається DAC7 (директива щодо адміністративного співробітництва 7 - ред.). Тому, дійсно, прийняття цього законопроекту є частиною виконання євроінтеграційного пакета, тобто, в цьому чи наступному році цей документ доведеться прийняти. Наприклад, якщо ви здаєте в Європі своє житло комусь на Booking, то з вірогідністю у 99% Податкова буде знати про типи виплат, які ви отримали через маркетплейс з оренди житла", – розповів РБК-Україна адвокат Богдан Янків.

Основна мета цієї ініціативи полягає у забезпеченні виконання вимог багатосторонньої угоди DPI (Digital Platforms Initiative), яка є складовою частиною міжнародних зусиль, спрямованих на протидію ухилянню від оподаткування через цифрові платформи. Згідно з угодою, передбачається автоматичний обмін податковою інформацією між країнами, що надає податковим органам доступ до даних про доходи осіб, які реалізують товари або послуги через такі платформи.

"Відповідно, цей стандарт має значення не лише з погляду України – наприклад, щоб держава могла відстежувати, скільки товарів продається на платформах на кшталт Розетки. Насамперед він має міжнародний характер. Це означає, що міжнародні маркетплейси також зможуть передавати відповідну інформацію до України. Таким чином, якщо громадянин України отримує доходи за кордоном через такі платформи, існує високий потенціал того, що податкові органи дізнаються про ці доходи", – пояснює Янків.

Наразі підписантами угоди про автоматичний обмін інформацією є 29 країн, серед них як країни ЄС (Німеччина, Польща, Іспанія, Нідерланди тощо), так і країни Північної та Південної Америки: Канада, Аргентина, Колумбія та Коста-Рика. Цікаво, що США не підписували відповідну угоду, тож на заробітки з американських сервісів закон поширюватися не буде.

Водночас чимала кількість популярних в Україні платформ для заробітку, створені країнами-підписантами цього документу. Зокрема, Bolt (Естонія), Glovo (Іспанія), Booking (Нідерланди) та OnlyFans (Велика Британія).

Скільки доведеться платити

Законопроект передбачає, що людина, яка використовує онлайн-платформу як джерело доходу, має сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і 5% військового збору, тобто загалом 10%. Наприклад, з 20 тисяч гривень, зароблених за місяць, кур'єр Glovo має сплатити 2 тисячі гривень.

Богдан Янків пояснює, що не буде необхідності ставати фізичною особою-підприємцем (ФОПом), оскільки ФОПи повинні платити не 5%, а 6% податку, а також сплачувати 1760 гривень єдиного соціального внеску (ЄСВ). Однак, якщо річний дохід перевищує 5 мільйонів гривень, особа повинна буде сплачувати повну ставку ПДФО – 18%, а не 5%. В такому випадку, за словами Янківа, вигідніше буде зареєструватися як ФОП.

Згідно з проектом закону, під оподаткування буде підпадати будь-який з наступних видів діяльності, що здійснюється через платформу за винагороду:

Надання оренди нерухомості – якщо людина здає в оренду нерухомість (житлову чи нежитлову) або місця для паркування.

Надання оренди транспортних засобів – якщо людина здає в оренду автомобілі чи інші транспортні засоби.

Особисті послуги – якщо людина надає якісь послуги, пов'язані з його особистими навичками чи знаннями (наприклад, консультації, ремонти, навчання).

Продаж товарів – якщо людина продає будь-які товари через платформу.

Однак, якщо особа виконує функції як працівник платформи (наприклад, співробітник компанії, яка управляє платформою), то його діяльність не вважається звітною у цьому контексті. Тобто, це стосується лише тих, хто самостійно продає або надає послуги через платформу за винагороду.

"Зараз існують дві концепції того, як буде працювати цей закон. Перша – умовне Glovo буде виступати як податковий агент. Це означає, що замість людини, яка надає послугу, Glovo подає декларацію, сплачує податок і завершує процес. Друга концепція передбачає, що людина сама подає звіт і сплачує податок наприкінці року. Однак наразі ця концепція поступається першій. Тому, ймовірно, Glovo буде сплачувати податок за людину, і їй не потрібно буде слідкувати за цим – вона просто отримає свою виплату і виконуватиме свою роботу", – пояснює Янків.

Яка може бути відповідальність за несплату

Адвокат Богдан Янків вважає, що в Україні буде складно уникнути податків, оскільки податковий агент виступає в ролі компанії, яка нараховує доходи, відповідно, ця компанія не захоче ризикувати своєю репутацією. Крім того, він додає що формується спеціальний податковий відділ, який відповідатиме за виконання окремих частин податкового кодексу.

"Україна буде використовувати європейську модель, адаптуючи її до своїх реалій. Однак варто враховувати, що цим займаються реальні люди, і деякі нюанси можуть бути помічені або не помічені. Тому, ймовірно, будуть випадки, коли хтось не зверне увагу на порушення, але це буде рідкість. В загальному, 80% людей, які працюють у цій сфері, після прийняття закону зіткнуться з питаннями оподаткування доходів", – зазначає адвокат.

Якщо податок все ж доведеться сплачувати самим самозайнятим особам, а не компаніям за них, то їм доведеться відкрити спеціальний рахунок у банку, з якого податки будуть автоматично перераховуватись. Однак якщо особа не сплатить податки, то за перше виявлене порушення буде накладатися 25% штрафу від суми отриманого доходу.

Також варто зазначити, що при такому оподаткуванні моделі, кур'єри та інші незалежні підрядники не відраховують кошти до пенсійного фонду, оскільки їхній статус не передбачає автоматичних внесків. Вони можуть добровільно укласти договір про соціальне страхування і платити внески, але це не є обов'язковим. Мінімальна ставка для таких внесків на місяць становить 1760 гривень ЄСВ (22% від суми мінімальної зарплати), але залежно від договору ця сума може бути іншою.