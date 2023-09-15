Податковому комітету ВР дорікають у невирішення проблеми доцільного розподілу ПДФО

"Уряд схвалив і подав до Верховної ради зміни до Бюджетного кодексу, за якими з 1 жовтня цього року і увесь 2024-й рік ПДФО, що сплачується військовими, переходить від місцевих бюджетів у спецфонд державного бюджету для виробництва озброєння. Логічний крок, про який давно говорили експерти. Питання лише одне - чому такі важливі зміни не ініціює податковий комітет парламенту", - йдеться в статті.

Закон України про оборону вказує на те, що Збройні сили - фінансуються з державного бюджету. Згідно з законодавством, 75% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) йде до місцевого бюджету і лише 25% до державного.

Втім депутати вирішили назбирати додаткові надходження через спірні ідеї податку на процентні доходи банків (5%), підвищення фіскального навантаження на легальний гральний бізнес, заборону торгівлі сигаретами й алкоголем у duty free та навіть легалізації порно, йдеться в статті.

"Раніше як? Людина грає, робить ставку, отримує, скажімо, 5 тис. грн доходу, і з цієї суми сплачує податки. Ні, сказали наші податківці, і їх підтримав Гетманцев, це не так, все ви неправильно розумієте. Якщо ви внесли, припустимо, 10 тис. грн, а дохід у вас лише 5 тис. грн, заплатити ви маєте все одно з 10 тис. грн. Якщо ви не виграли нічого, втратили, все одно треба заплатити податок з внесеної суми. Де логіка?" - зазначив експерт Борис Кушнірук.