ua en ru
Пт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Податковому комітету ВР дорікають у невирішення проблеми доцільного розподілу ПДФО

П'ятниця 15 вересня 2023 17:03
UA EN RU
Податковому комітету ВР дорікають у невирішення проблеми доцільного розподілу ПДФО Фото: податковому комітету ВР дорікають у невирішення проблеми доцільного розподілу ПДФО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Комітет з питань податкової та митної політики Верховної ради усунувся від вирішення проблеми адекватного викликам війни розподілу ПДФЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Telegraf.

"Уряд схвалив і подав до Верховної ради зміни до Бюджетного кодексу, за якими з 1 жовтня цього року і увесь 2024-й рік ПДФО, що сплачується військовими, переходить від місцевих бюджетів у спецфонд державного бюджету для виробництва озброєння. Логічний крок, про який давно говорили експерти. Питання лише одне - чому такі важливі зміни не ініціює податковий комітет парламенту", - йдеться в статті.

Закон України про оборону вказує на те, що Збройні сили - фінансуються з державного бюджету. Згідно з законодавством, 75% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) йде до місцевого бюджету і лише 25% до державного.

Втім депутати вирішили назбирати додаткові надходження через спірні ідеї податку на процентні доходи банків (5%), підвищення фіскального навантаження на легальний гральний бізнес, заборону торгівлі сигаретами й алкоголем у duty free та навіть легалізації порно, йдеться в статті.

"Раніше як? Людина грає, робить ставку, отримує, скажімо, 5 тис. грн доходу, і з цієї суми сплачує податки. Ні, сказали наші податківці, і їх підтримав Гетманцев, це не так, все ви неправильно розумієте. Якщо ви внесли, припустимо, 10 тис. грн, а дохід у вас лише 5 тис. грн, заплатити ви маєте все одно з 10 тис. грн. Якщо ви не виграли нічого, втратили, все одно треба заплатити податок з внесеної суми. Де логіка?" - зазначив експерт Борис Кушнірук.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки Верховна рада
NEWS
Кабмін вніс в Раду проект бюджету-2024
Кабмін вніс в Раду проект бюджету-2024
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна