Что подарить на Рождество: варианты оригинальных подарков

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Оригинальные идеи подарков на Рождество своими руками и варианты готовых сувениров

Для всех, кто находится в поиске праздничных презентов и ломает голову над тем, что подарить на Рождество Христово, Styler предлагает подборку вариантов подарков для друзей, любимых и родных своими руками и готовых сувениров.

Сладости в подарок на Рождество

Наверное, нет лучше подарка для малышей, чем вкусные пряники, конфеты и прочие кондитерские изделия. Сладкий рождественский презент также понравится взрослым, и будет кстати для праздничного чаепития.

Желательно выбрать сладость именно тематического содержания. Это может быть ангелок, изготовленный из шоколада со вкусной начинкой, христианский персонаж и так далее.

Самое приятное, что можно подарить на Рождество близким, - это внимание и душевная теплота. Домашние ароматные имбирные пряники, сделанные своими руками, выразят любовь и заботу наилучшим образом.