Что подарить на Рождество: варианты оригинальных подарков

Оригинальные идеи подарков на Рождество своими руками и варианты готовых сувениров
Для всех, кто находится в поиске праздничных презентов и ломает голову над тем, что подарить на Рождество Христово, Styler предлагает подборку вариантов подарков для друзей, любимых и родных своими руками и готовых сувениров.
Наверное, нет лучше подарка для малышей, чем вкусные пряники, конфеты и прочие кондитерские изделия. Сладкий рождественский презент также понравится взрослым, и будет кстати для праздничного чаепития.
Желательно выбрать сладость именно тематического содержания. Это может быть ангелок, изготовленный из шоколада со вкусной начинкой, христианский персонаж и так далее.
Самое приятное, что можно подарить на Рождество близким, - это внимание и душевная теплота. Домашние ароматные имбирные пряники, сделанные своими руками, выразят любовь и заботу наилучшим образом.
До нового года осталось 3 с хвостиком дня! #катяскоронг Поэтому я решила временно прервать свою рубрику о заготовках #катяпохозяйству и поделиться с вами рецептом имбирных пряников! #катячтонадесерт Думаю, эта информация сейчас будет более актуальна для вас. Вы ещё успеете испечь пряники или печенье к новому году или на Рождество! К тому же выпекаются они всего 5 минут