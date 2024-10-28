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Почесного консула Румунії в Харкові Удянського підозрюють у володінні паспорта РФ

Фото: Микола Удянський (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Опубліковані копії російського паспорта та відповідь на запит федеральної міграційної служби РФ, які можуть свідчити про те, що станом на 13 червня 2023 року IT-підприємець, почесний консул Румунії в Харкові Микола Удянський може мати діючий закордонний російський паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Фокус".

Як пише видання, наразі паспорт вже відсутній у доступних російських базах оскільки, по-перше, термін дії паспорта закінчився у липні 2023 року, по-друге, приховуванню інформації про російське громадянство могли сприяти органи влади РФ. 

Журналіст нагадав, що у ЗМІ була опублікована інформація про можливі контакти Миколи Удянського з представниками російської влади.

"Також є низка інших побічних доказів, які вказують на те, що Удянський проживав у росії та вів там бізнес. Зокрема, там працювала його крипто-піраміда "Єдінаркоїн", мала мережу офісів та рекламувалася за допомогою Дмитра Мєдвєдєва та Ольги Бузової, що описав економіст Борис Кушнирук. Гадаю, що мало хто сумнівається у тому, що подібний бізнес у росії можливий лише під дахом силовиків, і наявність паспорта тут теж необхідна", - зазначає видання, закликаючи МЗС та СБУ перевірити наявні факти.

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Російська ФедераціяРумуніяМикола Удянський