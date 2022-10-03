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З початку року російські мільярдери втратили понад 93 млрд доларів, - Bloomberg

Фото: російські мільярдери з початку року втратили майже 94 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

З початку 2022 року російські мільярдери втратили майже 94 млрд доларів. Загалом у країні налічується 27 доларових мільярдерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Найбільші суми втратили засновник групи "Ренова" Віктор Вексельберг та голова ради директорів "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов - 11 і 9,8 млрд доларів відповідно.

Здешевлення активів пов'язане і з запровадженням санкцій, і із закриттям низки експортних ринків, і із загальним падінням економічного становища у Росії, із яким пов'язане падіння попиту багато промислові і споживчі товари.

Раніше ми писали, що США висунули звинувачення в ухиленні від санкцій та перешкоджанні правосуддю російському олігарху Олегу Дерипаску. За змову з метою порушення та ухилення від санкцій США та порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження російському олігарху загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародні партнери України пропонували створити "Фонд покаяння" для російських олігархів, щоб дозволити їм відкупитися та легально вийти з-під санкцій. Кошти мали піти на відновлення України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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