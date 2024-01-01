З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила в Україні 514 дітей

Станом на 1 січня 2024 року з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 514 українських дітей. Однак це не остаточні дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Також, за даними відомства, офіційно підтверджено поранення різного ступеня тяжкості понад 1172 дітей.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - сказано в повідомленні.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 498, Харківській - 306, Херсонській - 143, Київській - 129, Дніпропетровській - 105, Запорізькій - 100, Миколаївській - 97, Чернігівській - 72, Луганській - 67.

Українська 12-річна дитина загинула у поїзді РФ

Нагадаємо, у російському місті Тюмень загинула 12-річна дівчинка з України. Окупанти відправили її туди для "відпочинку" у дитячому таборі.

Дівчинка разом з іншими дітьми поверталась потягом до окупованої Луганської області з Тюмені. Туди вона нібито їздила на оздоровлення. Однак у потязі по дорозі додому дівчинці стало погано. Відомо, що 12-річна луганчанка втратила свідомість ще в поїзді - врятувати її не змогли.

Викрадення дітей Росією

З початку повномасштабної війни Росія систематично вивозить українських дітей до окупованого Криму, Білорусі чи віддалених регіонів Росії.

Раніше ми повідомляли, що через незаконну депортацію дітей, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини до РФ Марію Львову-Бєлову.

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