Почали гризти один одного за владу і гроші. Буданов про конфлікт Пригожина та Шойгу

Буданов зауважив, що у Росії військове командування почало "гризти один одного за владу і гроші". При цьому керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин може значно вплинути на командування та Міноборони РФ.

"Сталося те, про що ми говорили протягом тривалого часу. Стійкість і мужність української нації, попри недостатню допомогу західних партнерів, допомогла пережити найскладніші дні російської агресії", - написав керівник ГУР.

Він також вважає, що конфлікт Пригожина та Шойгу допоможе підготовленим штурмовим бригадам швидше звільнити Україну і ті території, що захочуть бути у складі могутньої, непереможної країни.

Скандал з Пригожиним

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, увечері засновник ПВК "Вагнера" звинуватив російську регулярну армію в тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. Внаслідок цього нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Пригожин пригрозив у відповідь зупинити зло, яке несе військове керівництво країни. Він пообіцяв покарати тих, хто причетний до ліквідації "вагнерівців", і не шкодувати тих, хто йому заважатиме.

За словами засновника ПВК "Вагнера", він та 25 тисяч його солдатів пішли розбиратися з беззаконням у країні.

У Міноборони РФ усі звинувачення в "атаці" на солдатів ПВК "Вагнера" заперечують.

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