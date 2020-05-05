В Почаеве в психоневрологическом интернате выявили COVID-19

В психоневрологическом интернате города Почаев Тернопольской области коронавирус лабораторно подтвердили у трех работников. Об этом сообщает Офис Уполномоченного Верховной рады по правам человека в Facebook.

Сообщается, что в психоневрологическом интернате находятся 155 подопечных.

"По состоянию на 5 мая подтвержден диагноз у 3 работников, четвертый, который был в контакте с больным инфекционным заболеванием COVID-19, ждет результаты тестирования", - говорится в сообщении.

В учреждении пытаются собственными силами противодействовать распространению коронавируса, в частности, разработан план мероприятий, сшиты маски, ежедневно заваривают травяные чаи, витаминизируют пищу для укрепления иммунитета подопечных.

"Ситуация непростая, поскольку врач, осуществляющий медицинское сопровождение подопечных, находится в изоляции, консультирование и лечение подопечных осуществляется дистанционно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Почаевской областной психоневрологической больнице коронавирус подтвердили у двоих работников учреждения и 26 постояльцев.

Кроме того, в Кременчуге закрыли центральную районную больницу из-за вспышки COVID-19. У 43 медработника больницы и членов их семей подтвердили заражение вирусом.

Добавим, что в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились 236 медработников. При этом 89 случаев заражения зафиксировали у медиков областного центра и 147 - у медиков районных учреждений.