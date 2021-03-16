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Побочные эффекты могут быть связаны со всеми COVID-вакцинами, - регулятор ЕС

Автор: Андрей Василюк

Исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Емер Кук заявила, что регулятор изучает побочные эффекты, связанные со всеми COVID-вакцинами.

Об этом она заявила в комментарии телеканалу Sky News.

"На самом деле, мы изучаем побочные эффекты, связанные со всеми вакцинами", - отметила она.

По ее словам, несмотря на сообщения о побочных эффектах, связанных именно с вакциной AstraZeneca, ведомство рассматривает подобные случаи относительно всех вакцин.

"Похоже, со всего мира поступают подобные цифры (в отношении побочных эффектов - ред.), но это то, что придется оценивать нашему комитету", - отметила она.

Напомним, Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения 16 марта рассмотрит вопрос, связанный с вакциной компании AstraZeneca.

Комитет по вопросам безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) рассмотрит 16 марта информацию относительно безопасности COVID-вакцины AstraZeneca и созывает на 18 марта внеочередное заседание, на котором будет принято решение относительно дальнейших действий.

Ранее ЕМА опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Там заявили, что случаи тромбозов у привитых не связаны с вакцинацией.

Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверены данные о состоянии 17 миллионов человек, которых вакцинировали вакциной AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.

Ряд стран, среди которых Дания, Швеція, Кипр, Словения, Португалия, Испания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

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