Побочные эффекты могут быть связаны со всеми COVID-вакцинами, - регулятор ЕС

Исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Емер Кук заявила, что регулятор изучает побочные эффекты, связанные со всеми COVID-вакцинами.

Об этом она заявила в комментарии телеканалу Sky News .

"На самом деле, мы изучаем побочные эффекты, связанные со всеми вакцинами", - отметила она.

По ее словам, несмотря на сообщения о побочных эффектах, связанных именно с вакциной AstraZeneca, ведомство рассматривает подобные случаи относительно всех вакцин.

"Похоже, со всего мира поступают подобные цифры (в отношении побочных эффектов - ред.), но это то, что придется оценивать нашему комитету", - отметила она.