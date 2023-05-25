Поблизу Святогірська поліція знайшла тіла двох загиблих: серед них виявилася дитина

Правоохоронці виявили тіла двох людей у селі Тетянівка (Донецька область), які торік загинули від російського обстрілу. Серед загиблих 15-річна дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області .

"Тетянівка майже пів року перебувала на лінії бойових дій. З травня до вересня 2022 року сусіднє місто Святогірськ було захоплено військами РФ, обстріли з протилежного боку річки Сіверський Донець тривали майже щодня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на початку липня 82-річний чоловік знепритомнів на городі, на допомогу йому поспішили сусіди, серед яких була жінка з 15-річною донькою.

"Раптом за декілька метрів від них розірвався снаряд – дівчинка загинула на місці, а її мати отримала поранення", - пояснили у поліції.

Тіла дитини та літнього чоловіка були вилучені та доставлені для проведення судово-медичної експертизи. Триває розслідування за фактом "порушення законів та звичаїв війни".

Бої за Святогірськ

Місто Святогірськ розташоване на півночі Донецької області, його розділяє річка Сіверський донець. Наприкінці травня російська армія захопила частину міста, проте далі просунутися не змогла, форсування річки провалилося.

Після контрнаступу ЗСУ в Харківській області почалася деокупація Святогірської громади. Уже до 12 вересня 2022 року українські військові увійшли в місто. Згодом війська РФ були відкинуті на десятки кілометрів від Святогірська. Місто значно постраждало від ракетних та авіаційних ударів.