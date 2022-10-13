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Поблизу Куп’янська виявили ще три тіла закатованих людей (фото)

Фото: Поблизу Куп’янська виявили ще три тіла закатованих осіб (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці знайшли ще три тіла закатованих осіб у селищі Куп’янськ-Вузловий (Харківська область). У одного загиблого наявне вогнепальне поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Один із загиблих - 35-річний місцевий мешканець, його поховав товариш на території домоволодіння", - йдеться у повідомленні.

За словами чоловіка, 21 вересня росіянин вистрілив в голову загиблого через те, що той допомогав українській армії та повідомляв місця дислокації окупантів.

"Також на узбіччі дороги слідчо-прокурорська група виявила ще два трупи - чоловіка та жінки. За попередньою версією слідства, загиблі потрапили під мінометний обстріл російських військових", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, що раніше поблизу Куп’янська правоохоронці виявили тіла двох закатованих чоловіків.

Українські військові звільнили Ізюм 11 вересня, після чого там було виявлено місце масового поховання людей в лісі. Загалом ексгумовано 436 тіл, більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.

Також у звільненому селі в Харківській області знайшли тіла закатованих росіянами людей.

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Війна в УкраїніКупянск