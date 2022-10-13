Поблизу Куп’янська виявили ще три тіла закатованих людей (фото)

Правоохоронці знайшли ще три тіла закатованих осіб у селищі Куп’янськ-Вузловий (Харківська область). У одного загиблого наявне вогнепальне поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.