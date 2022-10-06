Поблизу Куп’янська правоохоронці виявили тіла двох закатованих чоловіків

Правоохоронці знайшли два тіла закатованих чоловіків у цеху по виготовленню цегли у селищі Куп’янськ-Вузловий (Харківська область). У одного загиблого наявне вогнепальне поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Харківській області.
За інформацією слідчих, було проведено огляд у цеху по виготовленню цегли у смт Куп’янськ-Вузловий. Біля металевого циліндрового барабану правоохоронці виявили два трупи чоловіків зі зв‘язаними руками. У двох трупів наявні сліди катувань.
"У одного із загиблих виявлено тілесні ушкодження у вигляді синців на шиї та грудній клітині, у іншого - рана від кульового поранення на грудній клітині та у паховій зоні", - йдеться у повідомленні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Винним може загрожувати довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, що вчора тіла двох закатованих чоловіків знайшли на території Харківської області.
Українські військові звільнили Ізюм 11 вересня, після чого там було виявлено місце масового поховання людей в лісі. Загалом ексгумовано 436 тіл, більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.
Також у звільненому селі в Харківській області знайшли тіла закатованих росіянами людей.
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