Побив жінку в Ужгороді. Офіцера Закарпатського ТЦК звільняють з лав ЗСУ

"На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та ураховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв'язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних Сил України", - написав Павлюк.

За його словами, надалі оцінку цьому конкретному випадку та офіцеру, який зганьбив своє високе звання, дадуть правоохоронні органи та суд.

"Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту", - додає Павлюк.

Що відомо про цю справу

Нагадаємо, нещодавно бурхливу реакцію суспільства сколихнула новина про те, що п'яний старший офіцер Закарпатського ТЦК в Ужгороді побив дружину воїна ЗСУ.

Правоохоронці почали розслідувати напад. Це сталося після того, як жінка розповіла про побиття в соцмережах, а історія отримала розголос. За її словами, в магазині в Ужгороді нетверезий офіцер Закарпатського ТЦК почав чіплятися до її чоловіка-військового, а потім на вулиці кинувся з кулаками на неї.

Як повідомили в МВС, поліція готує повідомлення про підозру для офіцера ТЦК. Своєю чергою в Міноборони обіцяють обіцяє карати воєнкомів за негідну поведінку.

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