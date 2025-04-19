Побиття військового на Гідропарку у Києві: поліція затримала ще двох підлітків

Вчора, 18 квітня, поліцейські відразу на місці події затримали двох нападників у порядку ст. 208 КПК України. Ними виявились 17-річні хлопці.

Сьогодні у результаті проведених оперативних заходів затримано ще двох підозрюваних - це кияни віком 15 та 17 років.

Фото: у Києві затримали чотирьох підлітків, яких підозрюють у побитті військового (t.me/gunpKyiv)

Слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Відповідно до санкції статті за вчинення зазначеного правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Наразі затриманих підліткам готують підозри.