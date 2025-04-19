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Побиття військового на Гідропарку у Києві: поліція затримала ще двох підлітків

Київ, Субота 19 квітня 2025 14:46
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Побиття військового на Гідропарку у Києві: поліція затримала ще двох підлітків Фото: у Києві затримали чотирьох підозрюваних у побитті військового (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці затримали чотирьох підлітків, підозрюваних у побитті військового на Гідропарку у Києві. Двох з них затримали відразу на місці події, інших - наступного дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Вчора, 18 квітня, поліцейські відразу на місці події затримали двох нападників у порядку ст. 208 КПК України. Ними виявились 17-річні хлопці.

Сьогодні у результаті проведених оперативних заходів затримано ще двох підозрюваних - це кияни віком 15 та 17 років.

Фото: у Києві затримали чотирьох підлітків, яких підозрюють у побитті військового (t.me/gunpKyiv)

Слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Відповідно до санкції статті за вчинення зазначеного правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Наразі затриманих підліткам готують підозри.

Напад на військового у Києві

Інцидент з побиттям військового стався у п'ятницю, 17 квітня, у районі станції метро Гідропарк у Києва. За попередньою інформацією, група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт.

Хлопці повалили потерпілого на землю та почали бити ногами та руками.

На місці події поліція затримала двох 17-річних підлітків.

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