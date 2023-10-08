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Побиття у військкоматі Тернополя: правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Фото: Побиття у військкоматі Тернополя: правоохоронці відкрили кримінальне провадження (zoda.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Мережею поширилось відео побиття чоловіків в стінах тернопільського військкомату. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлію Шевченко в коментарі виданню "20 хвилин".

Після поширення відео, як пише видання з посиланням на правоохоронні органи, Державне бюро розслідувань внесло відомості про події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Пізніше, речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону підтвердила відкриття кримінального провадження 

"За цим фактом зареєстроване кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень", - заявила Шевченко. 

Що каже мер 

Міський голова Тернополя Сергій Надал наголосив для "окремих" працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими. 

"Звертаюсь до тернополян: якщо вам відомі випадки неналежного чи жорстокого ставлення при проведенні мобілізаційних заходів, терміново повідомляйте у військову прокуратуру та поліцію", - написав мер. 

Не лише в стінах ТЦК 

Вчора розпочалась службова перевірка через відео, на якому військові серед міста в Тернополі силоміць "пакують" чоловіка в мікроавтобус.

Місцеве ТЦК натякнуло на неоднозначність ситуації. Там заявили, що причиною затримання були словесні образи, а також зухвалість з боку громадянина щодо співробітників центру комплектування. Зокрема затриманий під час розмови вдарив військовослужбовця. 

Також в ТЦК додали, що оповіщення громадян проводять військові з бойовим досвідом, які були визнані обмежено придатними внаслідок отриманих поранень чи контузій. 

 

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Тернопіль