Побиття ветерана в Смілі: підозру отримав ще один фігурант, триває службова перевірка

"Додатково повідомлено про підозру ще одній особі за фактом хуліганських дій. Тому жодна особа, винна в скоєнні правопорушення не уникне відповідальності", - розповів він.

Крім того, Гудима зазначив, що за цим фактом призначене службове розслідування, яке проводить інспекція по особовому складу в Черкаській області.

"Вилучені всі початкові матеріали, які були зібрані поліцейськими на першій стадії, триває перевірка. Опитуються всі особи, які приймали участь в зазначеній події. За результатами буде надано оцінку кожному учаснику в залежності від того, як він діяв згідно алгоритму і в залежності від наявності в їх діях будь-яких порушень", - зазначив правоохоронець, пообіцявши, що перевірку проведуть в найкоротші терміни, а на період службового розслідування керівника зазначеного підрозділу відсторонено від виконання службових обов’язків.

Затримання підозрюваного

Гудима нагадав, що 11 вересня поліція затримала підозрюваного у побитті ветерана у Смілі.

"Зі Сміли він поїхав з метою переховуватись від органів досудового розслідування. Попри те, що він вживав заходи конспірації, його місцезнаходження було встановлено. Він переховувався в одному з готелів Черкаської області на досить великій відстані від міста Сміла", - розповів глава обласної поліції.

Наразі з ним проводяться процесуальні дії, він допитується слідчими, після цього за погодженням з прокуратурою буде звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"На сьогоднішній день йому повідомлено про підозру поки що за двома статтями, за якими передбачене максимальне покарання до 12 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, встановлюються інші обставини та інші особи, які можливо причетні", - резюмував Гудима.